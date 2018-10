Ana Rosa Quintana confiesa que ha sufrido cáncer de mama en directo

Aprovechando que hoy es el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, Ana Rosa Quintana ha querido hacer una confesión que jamás había contado a nadie, excepto a su familia más directa. Ella también ha padecido cáncer de mama. Todo ocurrió hace ocho años, en el año 2010, justo antes de marcharse de vacaciones. De hecho, ha comentado que aprovechó esos días para someterse a una pequeña intervención para eliminarlo.

Ana Rosa Quintana ha sorprendido tanto a los espectadores como a los colaboradores y es que nadie sabía nada. Había llevado en secreto esta enfermedad, a pesar de que siempre estaba rodeada de sus compañeros ya que no se cogió ni un solo día de baja.

“Era un cáncer de mama in situ, grado 1, era prácticamente nada por lo que no necesité quimioterapia. Luego tuve un tratamiento de radio, venía aquí todos los días, hacía el programa y luego me iba a la radioterapia. No cogí ni un día de baja”, ha dicho la presentadora.

Pero, ¿Por qué no lo contó? Ana Rosa ha declarado que, por aquel entonces, sus hijos eran muy pequeños y no quería asustarlos. Además, su madre también estaba muy mayor y se prometió que no comentaría nada hasta que ella ya no estuviera. También se ha sincerado y ha declarado que tenía un poco de pudor a la hora de contarlo por si se volvía a repetir.

A raíz de la noticia, Ana Rosa Quintana ha querido concienciar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de más de 50 años, de las revisiones: “Es muy importante: yo no me hubiera enterado nunca , porque en el sitio donde estaba no me hubiera aparecido. Fue en una mamografía, en una revisión. Es importante que las mujeres de más de 50 años se hagan revisiones”. Es más, ella, a pesar de estar dada de alta, sigue haciéndose las revisiones.

“En su momento fue un disgusto, lo pasamos muy mal mi marido y yo, teníamos niños muy pequeños. Estaba muy preocupada. ¡Ay dios mío, mis hijos! Pero luego, el pronóstico fue el mejor posible para un tumor de mama porque estaba en el menor grado”, ha explicado.

Para finalizar su intervención, Ana Rosa Quintana quiso hacer una aclaración para todos los medios: “no vuelvan a titular ni a decir, cuando una cosa es negativa, esto es un cáncer. No, el cáncer es una enfermedad más que tenemos, especialmente el de mama las mujeres, y que nos tenemos que ayudar unas a otras”.