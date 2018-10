Sergio y Deyna vuelven a encontrarse después de un año en ‘First Dates’

Sergio y Deyna han acudido a ‘First Dates’ para encontrar el amor. Pero no un amor nuevo, no, sino a uno más bien viejo y es que, aunque Sergio y Deyna apenas rocen los 20 años, ya han mantenido una relación de casi cinco años. ¿Qué es lo que pasó entonces para que la relación no siguiese adelante?

Deyna, al parecer, hizo un Erasmus que consiguió que la pareja se debilitara y no aguantase la distancia. Aún así, ambos han demostrado en ‘First Dates’ que lo suyo es amor y es que desde el minuto uno, a ambos, les han brillado los ojos. En la cena, Deyna y Sergio han hablado de que deberían haber resistido un poco más ya, aunque se han enfadado en varias ocasiones, siempre han terminado arreglándolo.

Ahora, tras una cena en ‘First Dates’, la pareja ha decidido volver a darse una oportunidad y es que, aunque haya pasado ya un año desde el final de la relación, ninguno de los dos ha conseguido olvidar al otro. Sin duda se trata de un amor verdadero, ¿No crees? Ambos han querido volver a apostar por su relación y por su amor ya que, según dicen, mejor es arrepentirse por haberlo hecho que no por no hacerlo.