‘MYHYV’: Violeta regresa entre lágrimas a ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ¿habrá roto con Julen?

Después de la gran final de Marina dividida en dos entregas, ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ regresa a su tono habitual y hoy viviremos la visita de la ex tronista Violeta. Recordemos que la tronista se marchó antes de la cuenta de su trono para emprender una relación con Julen, su pretendiente más deseado y por el que suspiró durante todo su reinado.

Hoy la ex tronista vuelve a ‘MYHYV’ y no parece que esté muy contenta ya que nada más aparecer por el plató de Cuatro, abraza a Emma García y se rompe a llorar. Según la promo para el programa de esta misma mañana, Violeta no cuenta que ha pasado, pero todo parece indicar de que su gran amor, Julen, y ella, han roto su relación.

Hace unas semanas se les veía muy ilusionados paseando su amor por el programa y admitiendo que había sido una gran decisión abandonar el trono para marcharse juntos. Hoy veremos a una Violeta bastante abatida y con mucha rabia por lo que ha sucedido, aunque asegura a Emma García, que no puede contar lo que ha pasado.

Así pues, hoy en ‘MYHYV’ vamos pasar de la alegría que nos dio ayer Marina eligiendo a Alai, a la decepción de Violeta, presumiblemente, con su novio hasta el momento, Julen.