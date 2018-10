‘MYHYV’: Violeta, destrozada, cuenta su ruptura con Julen

A pesar de que Violeta lleva días disimulando su dolor, hoy en ‘MYHYV’ ha decidido contar, por fin, que ella y Julen han roto. Pero, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué una pareja tan enamorada han puesto fin a su relación? Violeta ha confesado entre lágrimas desconsoladas que, realmente, no sabe qué es lo que ha pasado.

La extronista ha entrado al plató de ‘MYHYV’ con un ánimo muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Violeta estaba seria y muy triste, es más, cuando ha saludado a Emma no ha podido más y se ha abrazado a la presentadora hecha un mal de lágrimas. Emma ha comunicado ha todos los espectadores que “Violeta no está bien, a la vista está. En estos últimos días ha estado disimulando e intentando estar bien, pero no lo está. Te agradezco que hoy estés con nosotros, porque al final los espectadores quieren saber cómo te sientes”, ha confesado la presentadora.

Al preguntar qué había pasado, Violeta ha contestado que realmente no lo sabía. Ha admitido que han tenido pequeñas discusiones, como todas las parejas, pero que a la hora ya estaba reconciliación. Excepto la última vez. Comenzó la semana pasada, que se fueron a Valencia y luego volvieron a Madrid. Julen le dijo que se iba a dormir a su casa (estaban medio picados), pero que se iban a ver. Pero eso no llegó a pasar.

El jueves intentaron quedar, pero la extronista le dijo que no podía, a pesar de que él le insistió. Después fue ella la que le comentó a Julen de quedar, pero ya él no podía (o no quería). Pero ahí no quedó la cosa. Violeta fue a buscarle a su casa, estuvo 5 horas esperándole y él no apareció. Desde entonces no han estado juntos.

¿Habrá sido una simple pelea o realmente la ruptura de estos dos tortolitos de ‘MYHYV’ es definitiva? Julen, en su cuenta de Instagram, ha subido algunos vídeos diciendo que nadie le pregunte por lo que ha pasado porque no lo contará. El expretendiente, y también extronista, estaba muy disgustado y parece que aún lo sigue.