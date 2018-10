Eva González, nueva presentadora de ‘La Voz’: “El que no se moja, no nada”

Primeras declaraciones de Eva González tras confirmarse que será la presentadora de 'La Voz'.

Ayer se desvelaba uno de los secretos mejor guardados de la televisión: Eva González será la presentadora de ‘La Voz’ en esta nueva edición en Antena 3. La noticia sorprendió a todos, tanto a los que tenían hechas sus apuestas como a los que no. Nadie podía esperar que la presentadora de Masterchef durante 15 ediciones decidiera cambiar de cadena y de proyecto. Pero, como confesó la propia Eva: “La Voz es la Voz”.

No es la primera vez que la sevillana trabaja para Antena 3, y es que Eva González vivió su debut televisivo gracias a la cadena, en ‘UHF’ acompañada de Nuria Roca y Florentino Fernández. Dentro del grupo, también colaboró en la serie ‘La tira’ de LaSexta en 2008. En declaraciones de la propia presentadora: “Es volver a la casa que me dio la oportunidad la primera vez”. Ahora, más de una década después, vuelve a Atresmedia por la puerta grande, y es que no sólo se encargará de presentar ‘La Voz’, sino también ‘La Voz Kids’ y el inédito formato de ‘La Voz Senior’. Eva González ha confesado que los tres proyectos le ilusionan mucho porque “cada ‘Voz’ tiene un encanto distinto”.

La presentadora “vuelve a la música” en este nuevo proyecto, con el que le viene a la cabeza su etapa de presentadora en el programa de ‘Se llama copla’ de CanalSur. La de Mairena, aunque confiesa que cantar no es lo suyo, ha desvelado la clave para ser presentadora de ‘La Voz’: “La música me emociona, me produce muchísimo sentimiento y espero que esos sentimientos traspasen la pantalla”.

Eva González ha tenido que guardar el secreto durante algún tiempo y no le ha sido nada fácil. El bombazo de Antena 3 sólo lo conocían los familiares cercanos a la presentadora, Cayetano y algunos miembros del equipo. Tanto es así, que no había podido contárselo a sus compañeros de Masterchef Junior, con los que acabó de grabar el programa el jueves pasado. La presentadora asumió esta última grabación con “mucha pena”, según comenta. El equipo del talent culinario de TVE se enteró, al igual que todos, durante la jornada de ayer, pero sólo han dedicado para Eva buenas palabras.

Cuando Pepe se enteró, me dijo: “¿Qué pasa, que te vas con la música a otra parte?”

“No ha sido fácil, no ya por lo profesional, sino por la relación personal con el equipo de TVE y de Masterchef”. La de Mairena ha hablado de este cambio en declaraciones a la prensa y ha definido al equipo de Masterchef como ‘familia’. “Todos me han deseado muchísima suerte. Pepe me ha dicho: ¿Qué pasa, que te vas con la música a otra parte?“, ha dicho la presentadora entre risas.

Eva González ha confesado que el proyecto de Antena 3 es de esos a los que no les puedes decir que no, a pesar de que sea ‘salir de su zona de confort’: “Yo no buscaba ningún cambio, porque estaba muy cómoda. Si me hubiesen ofrecido otro formato distinto de ‘La Voz’ hubiera dicho que no, pero era ‘La Voz’.” Tanto es así, que la presentadora ha declarado que había recibido ofertas en este tiempo, pero que las había rechazado.

Cuando veía ‘La Voz’ pensaba “Qué suerte tiene Jesús”

En este nuevo proyecto, Eva se enfrenta al listón que dejó en alto Jesús Vázquez en las pasadas ediciones. La presentadora confiesa que afronta este reto con mucha ilusión aunque con un poco de miedo, pero espera estar a la altura de su predecesor de Mediaset. La sevillana ha decidido tomar el consejo de su madre: “El que no se moja no nada” para darlo todo en esta nueva etapa en Antena 3, sobre la cual se siente segura, porque le da “buena vibración”.

La presentadora no se ha mojado con respecto a los coaches que aún faltan por confirmar por parte de la cadena, sin embargo, sí ha hablado sobre el fichaje de Paulina Rubio: “Me encanta ese tipo de locura tan divertida que tiene Paulina y me apetece trabajar con ella”.

Eva González tiene todos los elementos para triunfar como presentadora de ‘La Voz’: ilusión, experiencia y muchas ganas de trabajar. Así que estamos seguros que será una excelente conductora que nos emocionará en cada gala.