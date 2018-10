‘¿Te lo vas a comer?’: Alberto Chicote destapa irregularidades en la comida de nuestros mayores

En el primer reportaje de '¿Te lo vas a comer?' Alberto Chicote investigará 'La comida de nuestros mayores' en las residencias de ancianos.

Alberto Chicote vuelve a LaSexta con un nuevo programa: ‘¿Te lo vas a comer?’. El chef investigará denuncias por negligencias alimentarias recabando datos y testimonios y poniendo contra las cuerdas a los responsables primeros y últimos de estos casos. En este primer episodio de ‘¿Te lo vas a comer?’ Chicote investiga la comida de las residencias de ancianos, todos a raíz de denuncias que han llegado a la organización del programa.

¿Saben las familias lo que comen sus mayores en las residencias? ¿Es suficiente? ¿Cumplen estos centros con la regulación alimentaria? En este primer reportaje bajo el título ‘La comida de nuestros mayores’ Alberto Chicote se adentrará en varias residencias y centros para conocer cómo se gestionan y cuál es el menú que se sirve a las personas ingresadas. La investigación se desarrollará en cuatro centros: una residencia de Castellanos de Moriscos (Salamanca), otra de los mismos dueños en Babilafuente (Salamanca), una residencia pública de Leganés (Madrid) y un centro especializado en personas con demencia en Montijo.

El programa recorrerá todos los centros y realizará entrevistas a los denunciantes, antiguos trabajadores y los responsables de las residencias. Con esto descubriremos junto con el chef Chicote casos en los que los ancianos no reciben la cantidad de comida suficiente o ésta se vulnera para abastecer a mayor número de residentes a costa de los valores nutricionales. Uno de los casos más impactantes será el de la residencia de Babilafuente, donde, según cuenta una de sus ex trabajadoras: “el dueño de la residencia traía de sus explotaciones porcinas la carne que daba de comer a los residentes. Lo guardaban dentro de las neveras de la residencia. Podías ver un montón de bolsas de basura con carne dentro. Esa carne no pasaba ningún registro sanitario”.

Alberto Chicote acabará acudiendo a los responsables últimos de estas residencias, los ayuntamientos y los gobiernos de las comunidades autónomas en busca de respuestas.

‘¿Te lo vas a comer?’ se estrena hoy, miércoles 17 de octubre, y promete mostrar casos de irregularidades alimentarias que pueden suponer un peligro para la salud. Alberto Chicote ya ha sido el conductor de otros programas de investigación culinaria como sus especiales sobre mitos alimentarios desarrollados por Atresmedia: ‘El precio de los alimentos’, ‘Dietas a examen’ o ‘Superalimentos’; además de ‘Pesadilla en la cocina’.

No te pierdas el estreno de ‘¿Te lo vas a comer?’ con Alberto Chicote, esta noche a las 22:30 h en La Sexta.