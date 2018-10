‘GH VIP 2018: Límite 48 horas’ desvela que no hubo nada entre Isa Pantoja y Asraf

Jorge Javier Vázquez muestra las imágenes donde Isa Pantoja y Techi hablan bajo la manta del tema

Independientemente del concurso, ‘GH VIP 2018’ sigue generando contenido para mantener viva la historia entre Omar Montes e Isa Pantoja, y ayer volvieron a abrir un tema que parecía zanjado. Jorge Javier Vázquez lo anunciaba desde el principio de la gala de ‘Límite 48 horas’, que tenían unas imágenes que certificaban lo que había pasado entre Asraf Beno e Isa Pantoja, y que dejaría por mentirosas a una de las dos.

Todo los espectadores sabíamos que Telecinco no iba a tirar piedras encima de su tejado y que estas imágenes darían la razón a Isa Pantoja. Efectivamente, en una conversación por debajo de las sábanas, Techi e Isa Pantoja hablaban de lo que había ocurrido entre Asraf y Chabelita en la cama. Como se podía escuchar bajo las sábanas, Isa Pantoja decía a Techi que no había pasado nada entre ellos, “estaba muy cerca” le comentaba, pero dejaba claro que no hubo beso en la boca ni nada más entre ellos.

Estas imágenes desataron la ira de Omar Montes en el plató de ‘GH VIP 2018’ que, conmocionado, contempló como su “hermano” Asraf, y la chica con la que ha protagonizado las escenas más subidas de tono del programa, Techi, le habían traicionado. “Este ni es hermano ni es nada” comentaba Oamr Montes, que seguidamente pedía públicamente perdón a su ex Isa Pantoja, “te pido perdón delante de toda España” y después se lanzó hasta ella para darle un beso cariñoso, “ahora que ha salido esto, te como el corazón”.

Las imágenes han sido recuperadas de la primera semana de concurso y todavía hoy Omar Montes seguía pensando que Isa Pantoja le había engañado con Asraf Beno. El propio cantante ha confesado públicamente en el plató que tendrá “una conversación muy fuerte” con Asraf. Tendrá que esperar al menos una semana, ya que Asraf Beno ha sido salvado de la expulsión del próximo jueves.