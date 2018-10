‘GH VIP 2018’: La fiesta de cumpleaños de El Koala, termina con la ruptura de Suso y Aurah

Suso y Aurah dan por terminaba su relación en 'Gran Hermano VIP' tras un ataque de celos del colaborador de Telecinco

La fiesta de cumpleaños de El Koala acabó con más de un concursante llorando por las esquinas de la casa de ‘GH VIP 2018’. La noche comenzaba con la visita de Vito, la mujer del músico, para felicitarle en su 49 cumpleaños, y para llevarle un regalo muy especial: su guitarra. Y la guitarra dio mucho juego a lo largo de la noche.

Tras unos cuantos bailes, El Koala se animó a tocar a eso de las 2 de la madrugada y dejó a más de una con la boca abierta. Miriam y Aurah rompieron a llorar con dos baladas que el cantante malagueño dedicó a los habitantes. El malagueño confesó que el público no espera de él este tipo de canciones y se ve obligado a venderlas para que otros las canten.

Pero la noche se hizo larga, muy larga, en ‘GH VIP 2018’. Alrededor de las 3 de la madrugada, Suso estalló con un ataque de celos provocado porque Aurah le confesó a Asraf que “tiene una mirada penetrante”. El colaborador de Telecino se desbocó, “anda vete más lejos a hacer el ridículo. Doy pena… Vete a que te penetren con la mirada. ..que te gusta que te miren”, a lo que Aurah le respondió llamándolo “psicópata celoso”.

A raíz de este incidente las cosas no pararon de ocurrir dentro de la casa. Suso habló con Asraf, y Aurah se desahogaba con Makoke y Techi. “Se acabó no quiero ni que me toque” sentenciaba Suso, mientras los celos le comían por dentro. Eran las 4 de la madrugada. El culebrón siguió su curso y alrededor de las 6, los dos tortolitos se encontraron en el jardín. Aurah fue a abrazar a Suso, pero éste ya no quería carantoñas, Suso daba la relación por concluida.

Suso se quedó solo en el jardín llorando y Aurah, despechada, fue a borrar el nombre de su ex del cabecero de la cama. Cada uno en su cama y la noche acababa casi a las 7 de la madrugada en ‘GH VIP 2018’.

Esta noche podremos ver la secuencia completa en ‘Gran Hermano VIP: Límite 48 horas’, y además veremos los continuos acercamientos de Techi con Asraf, y dos nominados se salvarán de la expulsión del jueves.