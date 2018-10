Las semanas en ‘MasterChef Celebrity’ se hacen muy complicadas para muchos de los concursantes de esta edición. En jornada anteriores vimos como a Carmen Lomana le daba una bajada de tensión en el que los miembros del equipo médico del programa tuvieron que actuar para reanimarla y que pudiera seguir en el concurso.

La noche de ayer, que se saldó con la expulsión del torero Óscar Higares, fue también bastante accidentada para varios de los famosos de las cocinas de La 1. Primero María Castro sufrió un par de quemaduras en las manos, al dejar el pan en el horno y al remover el arroz. La actriz no tuvo problemas para continuar e incluso fue la vencedora de la prueba de exteriores, lo que supuso que pudiera donar 4.000 euros a la ONG que ella eligiera.

Pero el peor momento de la noche vino con la prueba de eliminación. Mientras cocinaban productos exóticos como piel de serpiente, canguro o cocodrilo, Paz Vega no pudo soportar toda la presión que llevaba de estas semanas y se derrumbó con un enorme ataque de ansiedad. “Estoy muy nerviosas, ¡qué vergüenza!” explicaba Vega a los miembros del jurado, “me he venido abajo viendo a mis compañeros cocinar”, y ante cámaras confesaba que “no podía respirar, he pasado mucho agobio”.

A pesar de estas dificultades, que ocurrieron cuando ya Paz Vega tenía el plato finalizado, fue la mejor de la prueba con un gran plato que los jueces definieron como de “un cocinero profesional”. Así que ayer Paz Vega se esforzó y lo pagó con un ataque de ansiedad, pero su esfuerzo fue reconocido en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’.