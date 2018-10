‘GH VIP 2018’: A Verdeliss le supera la convivencia, ¿Abandonará el programa?

Verdeliss es la paz y la tranquilidad personalizada, es por eso por lo que no termina de ubicarse en la casa de ‘GH VIP 2018’. Lo ha intentando en muchas ocasiones, pero las disputas y los bandos ponen a Verdeliss de los nervios. Ella no está habituada a esos comportamientos y repercute en su estado de ánimo.

Es cierto que siempre intenta poner el punto de cordialidad entre todos los concursantes de ‘GH VIP 2018’, pero a veces las discusiones son inevitables. ¿Abandonará Verdeliss el concurso antes de tiempo por esto? Hay que tener en cuenta que está embarazada y que estar sometida a ese estrés no es demasiado saludable para el bebé.

Pero no solo Verdeliss tiene un estado de ánimo muy bajo, sino que Mónica lleva unos días decepcionada y desilusionada con el programa. No llega a entender cómo el público de ‘GH VIP 2018’ puede llegar a salvar tantas veces a Miriam. Es cierto que se le ha subido un poco el ánimo al escuchar ‘Mónica ganadora’, pero su humor no es el mejor en estos momentos.

Podremos ver todo esto y más en el debate de esta noche. A partir de las 22:00 h en Telecinco podremos resolver todas las dudas en el debate de ‘GH VIP 2018’.