‘GH VIP 2018’: Otra tremenda bronca entre Techi y Miriam, provocada por la campana de recepción

La prueba de grupo está generando esta semana en ‘GH VIP 2018’ muchas discusiones y disputas, y ya hemos podido ver unos cuantos ejemplos en estos días. Pero Miriam y Techi llevan peleándose durante mucho tiempo y hemos podido ver otra disputa entre ambas. Hace unos días fue la broma con un huevo, lo que desataba la bronca entre ambas.

Ahora ha sido la campana del hotel de ‘GH VIP 2018’, la que ha generado la disputa entre ellas. Según las normas del programa, la campana para llamar a los empleados debe estar en recepción siempre, y no puede estar en otra parte de la casa. Pues Miriam se lo llevó a las tumbonas mientras tomaba el sol por la tarde. Techi se dio cuenta y comentó que “eso no puede estar allí” refiriéndose a la campana.

Entonces, Techi pasó por su lado y Miriam quiso pedir algo a la empleada y ésta no le hizo caso. Miriam la llamó maleducada, y fue cuando Techi estalló. “No me provoques Miriam” le gritaba Techi desde dentro, hasta que acabó llamándola “payasa” en repetidas ocasiones. Lo que más le dolió a Techi es que la llamara “choni” algo que no soportó la concursantes.

Lo curioso es que apenas una horas antes, Techi y Miriam habían tenido una conversación dentro de la casa donde hacían un poco las paces, y Miriam le confesaba que “no sentía colera”. Pero la campanilla del hotel rompió esta paz. ¿Cuándo será la próxima?.