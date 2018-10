‘GH VIP 2018’: Techi tiene un nuevo objetivo y pide una hora sin cámaras en la casa

Han pasado muy pocas horas desde que Omar abandonó la casa de ‘GH VIP 2018’ tras ser expulsado. Aún así, parece que Techi no quiere perder ni un segundo dentro de la casa y ya se ha puesto otro objetivo. Primero fue Tony, luego vino Omar, ¿A quién le toca ahora? Pues a Asraf. Techi ha puesto su flecha en dirección hacia el modelo, pero, ¿Conseguirá tener algo con él?

Mientras estaban en la lavandería, Techi le confesó a Asraf que cuando entró en ‘GH VIP 2018’ pensó que él era el más guapo de la casa y que era su favorito. Ante esta situación, el joven modelo se mostró bastante distante ya que él no quiere tener ningún tipo de relación amorosa con Techi. Él tiene claro que quiere estar con Isa Pantoja y nada de lo que haga o diga Techi le hará cambiar de opinión.

Pero no es lo único novedoso, Techi también ha pedido una hora sin cámaras, pero no con Asraf como se podía pensar, sino con Alejandro, el novio que dejó fuera de la casa de ‘GH VIP 2018‘ y con el que parece que ya no tiene ninguna posibilidad. Su propuesta es que él entre en la casa y esté con ella durante una hora para aclarar todo lo sucedido. ¿Tendrá claro alguna vez en la vida lo que quiere?