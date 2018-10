‘GH VIP 2018’: Aparecen los calcetines de Techi en el congelador

A pesar de que Techi no quiere irse de la casa de ‘GH VIP 2018’, parece que su estancia en ella no está siendo del todo agradable, especialmente desde que Omar abandonó la casa y se despidió de ella diciéndole que era una ‘joyita’. Ahora, Techi ha encontrado sus calcetines en el congelador y no le ha hecho ninguna gracia.

Tras encontrar sus calcetines congelados, Techi ha enumerado todo lo que le ha pasado en este mes; se quedó sin cejas, le picó una araña, perdió una esmeralda que tenía y ahora, encima, le han congelado los calcetines. Techi se ha enfadado muchísimo y es que, aunque en un principio se lo tomó a broma, rápidamente cambió de parecer. Es más, comentó que iba a ir al confesionario a pedir el vídeo.

Existen varias teorías al respecto. Que si fue Aramís antes de salir, que si fue Omar, que también puede haber sido Miriam…, el caso es que, finalmente, es un caso sin resolver de ‘GH VIP 2018’ ya que nadie da la cara por el suceso. ¿Habrá sido alguien que ya no está en la casa?

El Koala, por otra parte, también ha comentado que su neceser también se llevó desaparecido dos semanas en ‘GH VIP 2018’, por lo que parece que ese tipo de bromas se llevan mucho entre los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’.