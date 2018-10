‘OT 2018’: La bronca de Noemí Galera tras la Gala 3

Noemí Galera no está contenta tras la Gala 3 de ‘OT 2018’. Para ella no es suficiente con lo que se está haciendo. “La sensación que nosotros teníamos es que era todo correcto pero no emocionaba“, ha confesado la directora de la Academia de Operación Triunfo. Ha faltado mucha pasión encima del escenario y necesita que los chicos reaccionen y cambien.

Es por eso mismo por lo que el discurso de Noemí ha sido muy duro para los chicos, aunque lo único que ha pedido es compromiso, trabajo y emoción y es que si no lo hacen se irán de la Academia tal y como han llegado. Parecerá que no han aprendido nada y eso es lo que quiere evitar Galera.

“Llevo 25 años haciendo programas musicales y sé cuando una cosa funciona y cuando no. Ayer me quedé fría con prácticamente todas las actuaciones”, ha añadido la directora. Con esto ha dejado claro que va a apostar por actuaciones mucho más potentes de lo que están proponiendo. Y lo hemos podido comprobar con el reparto de temas para la Gala 4 de ‘OT 2018’.

Claro está que todo no han sido malas palabras para los chicos. Los profesores saben que tienen mucho potencial y que tienen que sacarlo fuera. ¿Lo veremos en las próximas galas de ‘OT 2018’?