‘MYHYV’: Myriam decide abandonar la conquista de Moha porque le falta ‘algo’

Después de la cita que Myriam ha tenido con Moha en ‘MYHYV’, la pretendienta ha decidido abandonar el programa y dejar la conquista de Moha. ¿Por qué? Pues porque, según ha comentado, “hay algo que le falta”, vamos, que parece que Moha no es su hombre ideal y que hay algún detalle que no le cuadra.

Su tronista le ha preguntado que qué le ha pasado y ella ha vuelto a repetir lo mismo, que hay algo que no le gusta y que no se siente cómoda en el programa. Ella había ido para mostrarse natural y no está cómoda ni en el plató ni en las citas. Es por eso por lo que, antes de estar sentada sin sentir nada, prefiere irse.

Nagore le ha recriminado que al programa se va a conquistar al tronista y no a hacerse conocida. Myriam, por su parte, le ha contestado que por eso, precisamente, prefiere irse. No quiere ser conocida, simplemente quería conocer a Moha, aunque parece que no ha sido demasiado acertado.

A pesar de que Myriam se ha explicado con claridad, a Moha sigue sin parecerle bien lo que está comentando y por eso le vuelve a preguntar qué es lo que ha pasado. Myriam no quiere darle más vueltas y por ello se ha despedido de Moha en ‘MYHYV‘.