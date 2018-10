‘MYHYV’: La acusación de Álex a Sandra por haber tonteado con un chico

Álex llegó ayer al programa de ‘MYHYV‘ con una confidencia muy importante sobre una de sus pretendientas. El tronista les dio la oportunidad de confesar, pero ninguna de ellas fue capaz de decir qué es lo que había pasado. Es por eso mismo por lo que Álex decidió explicar qué es lo que había pasado.

El tronista le pidió a Sandra que se levantara de su silla ya que la confidencia era sobre ella. Parece que él había recibido algunos mensajes en los que acusaban a Sandra de haber estado tonteando a través del teléfono con otro chico. Ella lo ha negado desde el principio ya que, según le ha comentado a su tronista, ella está ahí por él. Si quisiera estar con otro, se iría.

Asimismo, la hermana de Sandra y ella misma han asegurado que podría tratarse de un ex de ella que ha estado todo el verano escribiéndola. “Él me ha hablado, pero yo no y no le he visto ni he hecho nada malo”, se defendió Sandra. “Si desconfías de mí, cojo el cartel y me marcho”. Además, Sandra le ha recriminado a su tronista que ella es la que menos le gusta y que si realmente quiere que esté en el plató de ‘MYHYV‘. ¿Cómo acabará esta historia?