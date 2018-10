‘GH VIP 2018’: Jorge Javier arde en ‘Gran Hermano VIP’ con Omar Montes

En la gala de ayer fuimos testigos de la gran pelea entre Omar e Isa tras la salida del cantante de ‘GH VIP 2018‘. Isa estaba esperando su salida para aclarar algunas cosas que se habían quedado en el aire tras su salida. Pero todo cambió con la confidencia que Asraf hizo en los últimos minutos del cantante en la casa. Según el modelo, sí se había liado con Isa Pantoja.

Esta confesión hizo que Omar fuese cabreado al plató de ‘GH VIP 2018’ ya que ambos habían negado haber tenido algo más que palabras. No obstante, a pesar de la confesión de Asraf y las confidencias de Techi, Isa Pantoja mantuvo que no hubo nada entre ellos dos, “por desgracia”, añadía. Pero Omar ya no creía nada de su ex pareja, especialmente con el ‘currículum’ que tenía.

En estos momentos, Jorge Javier no dudó en intervenir en la conversación para decir que “Estaba harto de los talibanes de la moral”. El presentador, además, les dio una lección a ambos y es que les dijo que no sabían lo que era la lealtad. Parece que Jorge Javier se ha cansado de la situación y, especialmente, de las palabras de Omar hacia las mujeres.

Por si esto no fuese poco, Jorge Javier ha ofrecido a los psicólogos de Mediaset a Omar para que este pueda cambiar el pensamiento que ha mostrado en ‘GH VIP 2018’. ¿Qué decidirá el cantante?