‘GH VIP 2018’: ¿Quién será el tercer expulsado de ‘Gran Hermano VIP’, Omar Montes o Asraf Beno?

Isa Pantoja recibirá esta noche en plató de 'Gran Hermano VIP 6' a su buen amigo o a su ex pareja

Segunda noche de expulsiones en la casa de Guadalix de la Sierra cuando se cumple un mes de concurso. El destino, y los votos de los compañeros y los espectadores, han llevado a Asraf Beno y Omar Montes a estar nominados y con un pie fuera de ‘GH VIP 2018’. Omar Montes entró en el programa para encontrarse con su, ahora ex, Isa Pantoja, pero se encontró con la expulsión de ésta y con un Asraf Beno, que lejos de ser un enemigo, se ha convertido en uno de sus grandes apoyos dentro de la casa.

Por su parte, Asraf Beno, ha tenido muchos momentos dentro de la casa, aunque le costó entrar en calor y mostrarse tal y como es dentro de ‘Gran Hermano VIP’. El míster vivió el martes una noche llena de emociones, cuando Isa Pantoja hizo el alegato a su favor y pudo ver también a su hermano pequeño en el plató del programa.

Otro de los alicientes de la gala de esta noche será el reencuentro entre Isa Pantoja y uno de los dos expulsados. Su ex, Omar Montes, saldrá de la casa con novia, pero no Isa Pantoja. La mejor amiga de Isa en la casa, Techi, aprovechó la entrada de Omar para ahogar las penas de la marcha de la Pantoja con su ex. Si sale Asraf, solo el destino decidirá si habrá algo más que una amistad entre los dos.

Por último, en la noche de hoy las nominaciones estarán marcadas por la prueba semanal. Los clientes del Hotel Playa Guadalix, podrán nominar desde el confesionario, mientras que los trabajadores lo tendrán que hacer a la cara. Además, debido a la expulsión de Omar o Asraf, el equipo de empleados de la semana se quedará con un integrante menos, así que la audiencia tendrá el poder de decidir qué concursante del equipo de clientes pasará a ser empleado.