Así llama Omar Montes a Darek en la casa de ‘GH VIP 2018’

La situación en la casa de ‘GH VIP 2018’ está muy tensa entre todos los concursantes. Con la llegada de la prueba grupal del Hotel Playa Guadalix, los habitantes de la casa están empezando a sacar sus personalidades y ahora mismo no hay nadie que se libre de las polémicas. Aunque el centro de la mayoría de estas críticas siempre sea Miriam Saavedra.

El propio Jorge Javier Vázquez tuvo que llamar la atención a los concursantes respecto a la convivencia entre ellos y las continuas faltas de respeto que vemos cada día en la casa. Tanto ha sido así que hasta Darek mostró ayer una parte desconocida hasta ahora del concursante. El polaco está pasando bastante desapercibido en el concurso y no suele dar mucha guerra a los compañeros, manteniéndose al margen en casi todas las discusiones.

Pero anoche, Omar Montes sacó lo peor de Darek y se vio envuelto en una situación bastante polémica. Darek acusó a Montes de “sobrar en la casa” y le reprochó que él “nunca ha tratado a nadie en la casa como él lo hace” refiriéndose a algunas faltas de respeto de Omar Montes con Miriam Saavedra.

El ex de Isa Pantoja no pudo quedarse callado y, tras comentar a Darek que no “todos somos perfectos”, lo llamo “gigante verde” en repetidas ocasiones. Un apelativo que dejó boquiabierto a Darek, y hasta Mónica Hoyos expresó su malestar con el comentario a Omar Montes.

El cantante ha sido el único que, hasta el momento, ha sido capaz de sacar una mínima reacción del polaco en la casa de ‘GH VIP 2018’.