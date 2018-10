El anodino Samuel cuenta en ‘First Dates’ lo que más le gustó de Andalucía: Murcia

La noche de hoy en ‘First Dates’, las pareja han ido entrando al restaurante del amor de Carlos Sobera con un objetivo muy concreto: encontrar el amor. No todos lo consiguen, pero por lo menos nos dejan algunos momentos muy divertidos para los espectadores. Nada más abrir las puertas del restaurante, aparecieron Ana y Carolina, dos amigas que venían para encontrar un chico para cada una.

A Ana le tocó Samuel y a Carolina Boris. Poca suerte han tenido las amigas, porque al final se fueron como vinieron al programa, ellas dos de la mano. Pero la cita entre Samuel y Ana no ha tenido desperdicio. Samuel se definía como alguién al que no le gusta nada, y lo ha demostrado en su cita con Ana en ‘First Dates’. La conversación iba fluyendo y Samuel contaba sus vacaciones a Ana. “Este verano he estado en Andalucía” le comentaba él, “¿y que fue lo que más te gustó?”, “Murcia”, y se quedaba tan ancho. Lo mejor es que Ana se quedó como si nada y no comentó nada al respecto.

Conforme avanzaba la conversación, Samuel demostraba que su vida no es muy interesante y hasta las tortugas se la mueren, “yo tenía tortugas, pero todas se me mueren porque se quedan ciegas” comentaba el valenciano muy dolido. A pesar de su conversación, la noche no les prometía nada bueno a los dos comensales.

Al final Ana y Carolina se fueron solas, quedaron como amigos con Samuel y Boris y seguirán buscando el amor fuera de las paredes de ‘First Dates’.