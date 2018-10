Maira saca carácter contra sus chicos en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’

La llegada al trono de Maira del pretendiente Josua, ha supuesto un tremendo cambio dentro de este grupo, y cada semana vemos como todos los pretendientes de Maira sacan a flote sus diferencias con el nuevo pretendiente de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. En el día de hoy, ha quedado demostrado que Josua avanza a pasos agigantados en el trono de Maira y la polémica ha saltado en plató.

Maira se ha encontrado con tres sillas vacías en su trono, y es que tres de sus pretendientes no han entrado para recibirla. El motivo ha sido las citas que ha tenido con Josua, tres seguidas nada menos. Manu, Aitor y Marco estaban muy enfadados por el trato de favor que la tronista está teniendo con Josua desde que entró a pretenderla a ‘MYHYV’.

Pero Maira es una mujer de carácter y hoy lo ha sacado para defenderse de las acusaciones y el berrinche de sus pretendientes. “No me van a manipular” ha comentado la tronista que acusaba a los tres pretendientes de coger una “rabieta” y que “en plató ni se hablan y luego salen de fiesta juntos”. La tronista los ha hecho pasar el plató y la riña ha continuado, aunque Maira no se arrepiente de nada de lo que ha vivido con Josua en sus citas.

Pero la cosa no ha acabado aquí. Los pretendientes han entrado en plató y Maira ha sacado la artillería pesada. Los tres, junto a Josua, han salido de fiesta, y eso a Maira no le ha gustado nada. “Yo no soy la prioridad” comentaba Maira, que les ha mostrado su enfado a todos sus pretendientes de ‘MYHYV’.