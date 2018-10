‘First Dates’: María llega al restaurante y se queda sin cita por unas berenjenas

Se abre una nueva semana en el restaurante del amor de ‘First Dates’, y podemos definir esta noche como una noche ecléctica. Hemos visto desfilar por Cuatro a varias parejas que han mostrado su interés por encontrar el amor de diferentes maneras. Los primeros en llegar han sido Ichi y José, que desde un primer momento ya han congeniado.

A pesar de el resbalón de Ichi al hablar de Gambia, “¿qué es Gambia?” le preguntaba a su pareja, “Gambia, un país”, le contestaba medio consternado. Pero esto no ha sido excusa para que los dos tortolitos se dieran un buen si para una segunda cita. El amor ha triunfado para los jóvenes que han visitado el programa esta noche.

Todo lo contrario le ha pasado a Ruth y José Manuel que, a pesar de tener como celestinos al grupo cubano Orishas, no han llegado a congeniar en ningún momento. “No eres mi tipo, estas rellenita” le decía José Manuel a su cita, que le contestaba con un no y con un dardo, “eres muy aburrido, y no he querido hablar de tu físico desde el principio”. Cada uno por su lado.

También hemos visto a María, una mujer de 74 que llegaba con mucha ilusión a ‘First Dates’. Pero la ilusión se le ha apagado de momento al comprobar que su cita, Manolo, no estaba esperándola en el local. El motivo, una indigestión por berenjenas. Una llamada por teléfono de disculpa y la promesa de volver a encontrarse en el restaurante próximamente. “No tardes en llamarme que me echo a otro” le comentó María a Manuel.

Por último, un viejo conocido de ‘First Dates’ volvía a para conocer a su amor. El soriano Benni había tenido un paso fugaz por el programa, lo dejaron plantado en plena cita y hoy volvía con el karma de conocer a un hombre negro catalán o a una chica asiática. Ni lo uno ni lo otro, el teléfono rojo del amor ha determinado que un joven venezolano le robe el corazón.