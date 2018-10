La vidente fue criticada en plató y se enfrentó a varios colaboradores de 'Gran Hermano VIP' Aramís Fuster se encaró con gran parte de colaboradores de 'GH VIP 2018' tras ser acusada de hacer un mal concurso y mentir sobre su problema médico.

La vidente Aramís Fuster acudió ayer noche a ‘El Debate de GH VIP 2018’ presentado por Sandra Barneda, y la entrevista de la concursante fue un auténtico cruce de acusaciones por parte de los colaboradores del programa hacia la máxima autoridad del ocultismo. Todos los invitados del programa se posicionaron en contra de Aramís, salvo Carlos Lozano, y ésta se encaró con más de uno de los colaboradores.

Primero la tuvo con Laura Matamoros. La hija de Kiko, y ganadora de ‘Gran Hermano VIP 2016’ arremetió contra la vidente asegurando que ella “está fuera porque el público así lo había decidio”. En este punto, Aramís, saltó de su silla para encararse con la hija de Matamoros, asegurando que tenía una razón de peso para salir, su problema médico.

Pero no fue la única que sufrió los malos modos de Aramís Fuster. El colaborador Miguel Frigenti acusó a Aramís de hacer un mal concurso, “te has ido porque has hecho un concurso de mierda”, y Aramís estalló contra el colaborador. “Para hablar conmigo debes crecer un poco mentalmente” le acusaba Aramís, que tan sólo se limitaba a gritar “he traído el certificado médico” en alusión a su problema de salud dentro de la casa de ‘GH VIP 2018’.

Por último fue Sofía Suescun la que sufrió el arrebato de la vidente, que la acusó de tener “la fama en subida a la cabeza”. Un encontronazo que se desvió hacia otra colaboradora, Steisy, que se enfrentó a Sofía Suescun y fue expulsada del programa.