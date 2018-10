Antonia Dell'Atte se queda sola en 'MasterChef Celebrity' y le cuesta la eliminación del programa junto a Jaime Nava que también fue expulsado.

Nueva semana en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ donde se vivieron momentos de pura tensión durante el programa. Los jueces decidieron que esta semana fueran dos los expulsados del programa e ir acelerando el final de esta edición. Los elegidos fueron Jaime Nava y la “diva” Antonia Dell’Atte que no se fue muy conforme con el trato recibido en las cocinas de La 1.

Ya desde el inicio del programa, la italiana comenzó con mal pie y acusó a Boris Izaguirre de robarle un sorbete. En esta primera prueba, Santiago Segura demostró estar evolucionando en su cocinado y fue le mejor de la prueba, junto a María Castro, con dos grandes platos de repostería. Pero la tensión ya se podía cortar con un cuchillo en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’.

La semana pasada Antonia Dell’Atte protagonizó, junto a Carmen Lomana, el primer desencuentro de esta edición. Y es que la italiana es mucha italiana y nadie del program ha sabido entender su forma de ser. El momento discordante llegó con la prueba de eliminación. El equipo de Santiago Segura fue propuesto para entrar en esta fase, y tuvieron que batirse en las cocinas por no ser los expulsados de la semana.

Segura, Antonia Dell’Atte, Jaime Nava, Ona Carbonell y Mario Vaquerizo no cocinaron solos porque los jueces propusieron a los salvados que se emparejaran con quién quisieran para ayudarlos a cocinar. En este momento vimos como todos los concursantes se emparejaban con alguien, salvo con Antonia Dell’Atte, dejándola sola a su suerte. “Me siento sola, me han hecho presión para que me vuelva loca” admitía la italiana.

No sabemos si la ayuda o no, pero lo cierto es que Antonia no consiguió terminar el emplatado de su menú, un menú que debía ser diseñado para servir en un avión. Jaime Nava acompañó a Antonia Dell’Atte en la expulsión semanal, pero la italiana no se quedó callada en ningún momento. “Son todos unos fariseos, ponen una sonrisa por delante y no hacen lo mismo por detrás” atacaba la italiana a sus compañeros.

No fue la salida más cordial del programa, pero Antonia Dell’Atte ya está fuera de las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’.