‘GH VIP 2018’: Techi y Omar se reconcilian unas horas después de su ruptura

Ni un solo día les ha durado la ruptura a Techi y Omar en ‘GH VIP 2018’ y es que Techi, tras romper con Omar porque echaba de menos a Alejandro, su pareja anterior, ha descubierto que en realidad no lo echa tanto de menos y que de lo que tiene miedo es de encariñarse con Omar y que este luego la deje tirada. Ella asegura que, además, nunca ha sido infiel a sus parejas (cosa que no ha demostrado en la casa de Guadalix), y que se entrega y lo da todo.

Tras llegar a esta conclusión, en la madrugada del sábado, Techi ha decidido volver a acercarse a Omar. El cantante se mostró desconfiando en el primer momento, pero poco a poco se fue abriendo y las muestras de cariño volvieron a surgir como si nada hubiese pasado. “Dices que tienes miedo a encariñarte de mí, pero como me vaya el jueves no te va a dar tiempo… No me gusta que estemos picados por tonterías”, ha confesado el cantante.

Después de esto decidieron meterse en el confesionario. Al salir le comunican a sus compañeros que vuelven a estar juntos y felices pero, ¿Qué opinan sus compañeros? Suso ha asegurado que cree que Techi está utilizando a Tony para darle celos a Omar. Cree que Techi lo único que quiere es tener pareja y le da igual quién sea.

¿Cómo acabará este romance de ‘GH VIP 2018’? Y, lo más importante, ¿Cómo le habrá sentado a Isa Pantoja que su amiga Techi esté teniendo un romance con su ex novio?