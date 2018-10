‘Mi casa es la vuestra’: Pocholo y Mariló Montero, los protagonistas de la noche

Pocholo ha sido el invitado estrella de la noche en ‘Mi casa es la vuestra’ y es que el empresario ha sabido revolucionar la casa en un solo instante, incluso mucho más que Ágatha Ruiz de la Prada. La entrevista que Bertín Osborne le ha realizado a Pocholo nos ha dejado conocerlo un poco más y hemos descubierto algunos secretos de su vida como, por ejemplo, quién se llevó su mochila del reality show ‘Hotel Glam’.

En esta entrevista, Pocholo le contó a Bertín que amenazó al programa con irse si no salía el culpable del robo de su mochila. Años después, se descubrió que fue Dinio, el cubano, el culpable de todo y que, además, se escapa del concurso rompiendo los alambres de las vallas. Vamos, que Hotel Glam era una auténtica locura, mucho más de lo que parecía a simple vista.

Pocholo también ha desvelado, por fin, el origen de su mote y es que, en realidad, su nombre es José María. Ha confesado que cuando nació estaba tan débil que todo el mundo decía “está pocho, se va a morir”, pero no murió y desde entonces decidieron apodarle como Pocholo.

Después de la entrevista en ‘Mi casa es la vuestra’, él, Bertín y Mariló se dispusieron a realizar la cena. El empresario ha quedado prendado de la presentadora y es que solo tenía ojos para ella. “Estás tan buena que se me va la pinza”, le confesaba Pocholo. Pero no acabó ahí. El empresario siguió diciendo: “Yo a Mariló lo que le voy a pedir es que todo lo que hagamos ella y yo sea legal”. Ella, además, le dijo que de joven le gustaban mucho los “melenudos”, por lo que no sabemos qué puede pasar en los próximos días.

Si no quieres perdértelo, no te pierdas la siguiente entrega del programa el próximo viernes 12 a las 22:00 horas en Telecinco. ‘Mi casa es la vuestra’ vuelve para que conozcamos el desenlace.