Carolina Sobe confirma su relación con Julio Ruz en ‘Sábado Deluxe’

María Jesús Ruíz ha acudido esta noche al plató de ‘Sábado Deluxe’ para contar qué es lo que ha pasado con Julio Ruz, su ahora ex pareja. Desde que salió de ‘Supervivientes 2018’, la relación entre María Jesús y Julio ha ido decayendo y han pasado de la boda del siglo a no estar juntos. ¿Qué es lo que ha pasado?

La supuesta infidelidad de Julio Ruz está cada vez más clara y es que ahora, Carolina Sobe, ha confirmado que mantiene una relación sentimental con el ex de María Jesús Ruiz. Pero, ¿La relación es de ahora o viene de mucho más atrás? El caso es que no solo los rumores de infidelidad han apagado la llama del amor entre la ex modelo y el empresario. La falta de entendimiento y los problemas familiares también han provocado que la pareja rompa definitivamente.

Eso sí, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar preguntarle a Carolina Sobe en el programa de ‘Sábado Deluxe’ si ha realmente ha mantenido relaciones sexuales con el empresario, todo esto delante de María Jesús Ruíz, a lo que ella ha contestado lo siguiente: “Yo me lo paso pipa, hago ‘pim, pam, pum’ y acabo con los tacones al techo”.