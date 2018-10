Repasamos los mejores momentos de Aramís Fuster en GH VIP 2018 tras convertirse en la segunda expulsada

Aramís Fuster ha sido la segunda expulsada de ‘GH VIP 2018’ tras pedirlo al público durante toda la semana. Aramís era una de las claras favoritas y candidata a llevarse el premio incluso antes de entrar en la casa de Gran Hermano VIP. Fue el propio público del reality show el que no paraba de pedir a la ‘bruja’ como concursante del programa.

¿Cómo ha sido su paso por el programa? Aramís prometía darnos muchos buenos momentos en ‘GH VIP 2018’ y, aunque sea ha marchado antes de lo pensado, nos ha dejado algunos memorables que merecen ser recordados por siempre.

La entrada de Aramís Fuster a ‘GH VIP 2018’

La entrada de Aramís Fuster fue la mejor de esta edición de Gran Hermano VIP, e incluso nos atreveríamos a decir que la mejor de todas las ediciones. En el confesionario, Aramís confesó que no usaba ropa interior, vamos, que no llevaba bragas. Y poco después pudimos comprobar que era totalmente cierto.

Al entrar en la casa, Aramís intentó recoger su vestido, pero parece que lo recogió demasiado y es que dejó a la vista todas sus partes más íntimas. Fue así como descubrimos que es cierto eso de que Aramís no lleva bragas.

El tonteo con Darek

La ‘bruja’ ha confesado en más de una ocasión que lleva mucho tiempo sin mantener relaciones íntimas con un hombre, y es por eso por lo que en la casa de ‘GH VIP 2018’ se le han removido todas las hormonas al estar rodeada de varios hombres que le resultan bastante atractivos.

Durante estas semanas hemos podido como Aramís coqueteaba de forma exagerada con algunos de ellos, pero especialmente con Darek, clasificándolo de “el animal más bonito que he visto nunca”. Darek, como era de esperar, se quedó a cuadros. Era la primera vez que el llamaban animal.

Aramís también enseña el trasero en ‘GH VIP 2018’

Ha dejado claro que a ella eso de mostrar su cuerpo no le importa nada. Es por eso por lo que no solo ha enseñado la parte delantera en el reality show, también ha mostrado el culo a todos sus compañeros. Los desnudos son algo que a Aramís le encantan y no tiene reparos en hacerlos delante de todos sus compañeros.

‘Yo no leo culos, yo los lamo’

Una de las frases que pasará a la historia de ‘GH VIP 2018’ es esta de Aramís en la que confesaba que ella no lee culos, ella los lame. Sin duda ha aprovechado su paso por la casa de Guadalix de la Sierra para hacer un recorrido por los culos de sus compañeros, ¿No crees?

El paseillo de Aramís

Uno de los mejores momentos de Aramís no necesita palabras, es más, ella no pronuncia ninguna, simplemente camina. ¡Nos encanta este momento! No puede ser más Aramís.

El exquisito inglés de Aramís Fuster

La pronunciación de Aramís ha dejado patidifusos a los concursantes de ‘GH VIP 2018’ y es que ella no manda emails, manda imols. Isa Pantoja y Miriam Saavedra se quedaron de piedra en ese momento.

Aramís también canta

Aramís Fuster hacer de todo y es que, como ella dice, es una mujer muy apañada, tanto que incluso canta saetas. ¿Se estará preparando para Semana Santa?

Aramís y el burro, una historia de amistad sincera

La ‘bruja’ le ha cogido un cariño especial al burro de la casa de Guadalix y es que incluso la hemos visto manteniendo conversaciones con él, en idioma de burros, claro está. Aramís no solo sabe hablar inglés y un porrón de idiomas más, también sabe hablar con los burros.