‘GH VIP 2018’: Techi rompe con Omar tras las nominaciones

Desde que Omar Montes entró en ‘GH VIP 2018’, Techi decidió que sería su próximo objetivo. Fue entonces cuando Omar y Techi comenzaron una relación que iba más allá de la amistad, a pesar de lo que pudiesen decir los demás, tanto dentro como fuera de la casa. O eso es lo que pensaba Omar, que ha sido un auténtico apoyo para la amiga de Isa Pantoja.

El caso es que, tras las nominaciones, Techi decidió romper todo lo que tenía con Omar. No sabemos si es porque ha salido nominado o realmente es por su ex novio, pero lo que sí sabemos es que Omar se ha sentido usado de nuevo y que no se siente nada bien tras esta situación.

Omar, a las 4 de la mañana, decidió hablar con Suso y contarle lo que había pasado. “Me ha dicho que está rayada por su ex novio, yo le he dicho que ‘entonces tú por tu lado y yo por el mío’ y ella ha dicho que ‘bueno vale”. Eso sí, según el cantante, “me he dado cuenta que me ha utilizado, como soy ex novio de Isa, ella ha dicho ‘me voy a juntar con este gilipollas, que encima es tonto perdido”.

El cantante piensa que ahora que es posible que se marche de ‘GH VIP 2018‘ no le sirve de nada a Techi y que es por eso mismo por lo que ha decidido romper su relación con él. ¿Quién será la próxima víctima de Techi?