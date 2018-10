GH VIP 2018: Momentazos de la gala 4 de Gran Hermano VIP

Las noches de gala en ‘GH VIP 2018’ son muy intensas, pero la gala número 4 ha sido especialmente complicada. Los concursantes de Gran Hermano VIP llevan toda la semana discutiendo por la cocina. A unos no les gusta las contestaciones de Ángel Garó, Ángel se queja de que algunos no piensan en los demás y se comen toda la comida, otros se dedican a revolucionar toda la casa…, vamos, que se nota que van pasando los días y que están encerrados en cuatro paredes.

El programa ha comenzado de forma muy tranquila, pero ha ido subiendo el nivel conforme pasaban los minutos. Ángel Garó ha recibido la visita de su hermana para conocer una buena noticia, ha sido absuelto. El actor y humorista se ha llenado de alegría y es que, aunque confiesa que amó a su ex pareja, se alegra de que “se haga justicia”. Directamente ha ido a contárselo a sus compañeros, que se han alegrado de la noticia.

En la gala 4 de ‘GH VIP 2018’ también hemos podido ver la conversación que Miriam y Mónica mantuvieron en la fiesta de la cerveza. Parece que las dos exs de Carlos Lozano empiezan a entenderse y es posible que incluso terminen llevándose bien. Según Miriam, ni ella ni Mónica son malas personas, simplemente están “desubicadas”. ¿Cómo terminará esta relación?

El tema de la cocina también ha traído mucha polémica esta pasada noche y es que Ángel estaba muy disgustado por las contestaciones que suelen darle algunos de sus compañeros. Él, que se desvive porque todo el mundo coma, está viendo que a los demás no le importa, o al menos a la mayoría. Hemos podido ver que Asraf es uno de los concursantes que menos mira por la comida y esto pone de los nervios al humorista.

Como era de esperar, Ángel le ha echado en cara al Míster que come demasiado y que no piensa en los demás. Este ha dicho que comerá lo que quiera y que no le ha pedido a Ángel que le haga la comida. El humorista le da muchísima importancia a la cocina, por lo que estas palabras le han sentado fatal, tanto que ha querido abandonar el concurso de ‘GH VIP 2018‘. Está harto de que le juzguen y es por eso por lo que prefiere poner punto y final a su paso por la casa.

Jorge Javier ha conseguido tranquilizar al actor y conseguir que se quede. Eso sí, Ángel se ha vengado de esta bronca monumental que ha tenido con Asraf. Al ser el jefe volvía a tener el poder del intercambio en las nominaciones. Ha decidido sacar a El Koala y meter a Asraf.

Asraf, Miriam, Verdeliss y Omar son los nuevos nominados de ‘GH VIP 2018’, uno de ellos con nominación directa y es que los comentarios de Omar hacia Miriam han escandalizado tanto al programa como al público al hacer “apología de violación”. Es por eso mismo por lo que el propio público es el que ha decidido nominarlo directamente, sin esperar las votaciones. ¿Quién saldrá expulsado en la próxima gala?