GH VIP 2018: La tremenda bronca entre Suso y Miriam tras la fiesta del Oktoberfest

La fiesta de la cerveza en ‘GH VIP 2018’ no acabó muy bien para los habitantes de la casa. La organización sabe como prender la mecha en la casa de Guadalix, y cuando no es Jorge Javier Vázquez el que arremete para poner en contra a los concursantes, es el alcohol el que hace su trabajo y saca lo peor de los habitantes de ‘Gran Hermano VIP’.

Tras una noche de fiesta, marcada por la cerveza y las copas, los habitantes del concurso pasaban sus últimas horas en el salón de la casa. Aquí cuando todo parecía calmado, Miriam comenzó a insultar a muchos de sus compañeros sin motivo alguno y estos comenzaron a quitarse de en medio para no tener que enfrentarse con la peruana.

Mientras Makoke, Aurah, Mónica, Suso y Tony hablaban en la cocina sobre la actitud de Miriam, ésta se levantó de la mesa y dio una “colleja” cariñosa a Suso en la nuca. Esto despertó los nervios del concursante. A raíz de aquí, Suso comenzó a decirle a Miriam que no podía ir así por la casa, insultando a todo el mundo y faltando al respeto. La peruana, claramente con unas copas de más, empezó a reírse de él y de hacer gestos desagradables a Suso, “eres una mierda seca. Eres una pasa” le decía.

Aquí la “colleja” cariñosa” de Miriam a Suso:

¿Esta es la colleja por la que Suso ha liado este pollo? Pero si ni le roza la cabeza… encima de oportunista, mentiroso! #GHVIP3O pic.twitter.com/vXpwxCalFK — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) 4 de octubre de 2018

Suso estalló, “No tienes respeto. Te sientan muy mal las fiestas. Has llamado a Aurah zanahoria, das collejas, al otro le tocas el culo..Te voy a llamar chupachups…Eres un chupachups y no tienes cabeza.. No tienes valores, ni educación, estás mal y podrida…” y los compañeros tuvieron que separarlo y llevárselo al cuarto de ‘GH VIP 2018’.

Con Suso en la habitación alterado, Aurah intentó mediar con Miriam en la cocina, pero la peruana ya estaba encendido del todo, “es un déspota, asqueroso y repugnante” le decía Miriam mientras se dirigía a la habitación para seguir con la gresca. La cámara del programa no enfocó la habitación, pero desde la señal de la cocina se podían oír los gritos de Suso y Miriam, y hasta a la peruana encarándose con el de Ripollet. “¿Me vas a pegar? ¿me vas a pegar?” se oía desde la cocina.

La señal se cortó para los espectadores del 24 horas, eran las 2 de la mañana y en la otra cámara Omar y Techi hablaban sobre las nominaciones de hoy.

Esta noche veremos la pelea completa en el programa de expulsión de ‘GH VIP 2018’.