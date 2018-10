‘GH VIP 2018’: Estas han sido las duras palabras de Alejandro a Techi

La concursante de 'Gran Hermano VIP 6' se derrumba al hablar con su ex Alejandro

Techi es una de las concursantes más activas en las dos semanas de concurso de ‘GH VIP 2018’. Desde que entró a la casa aseguró que iba a vivir esta experiencia al máximo, y lo está cumpliendo. Desde que comenzó el programa, Techi siempre habló de un chico que había dejado fuera, Alejandro, con el que había comenzado una relación antes de entrar.

Pero a la vista de los acontecimientos, Techi ya sabía que Alejandro no iba a querer saber nada de él. Y el ya ex de Techi ha llamado esta noche a la casa de Guadalix para comunicar lo que todos esperábamos. Con un tono serio y frío, Alejandro ha comunicado a Techi que desde el segundo día de estar en la casa ya “no era nada para él” sobre todo por las continuas “faltas de respeto hacia su persona”.

“Siento que me has utilizado a tu antojo” continuaba Alejandro, “no quiero a gente como tú en mi vida”. Techi no podía decir nada ante tal aluvión de críticas sobre su persona, mientras Alejandro finalizaba la llamada con un aviso, “no quiero que vuelvas a hablar de mí, ni de nadie de mi entorno como mi ex”. Alejandro ha colgado y Techi no ha podido aguantar las lágrimas ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez.

“Ha sido un mes muy intenso y esto era la prueba de fuego” comentaba Techi al presentador, justo antes de insultarse y seguir con sus lágrimas, “es que soy gilipollas” finalizaba Techi en el confesionario de ‘GH VIP 2018’.