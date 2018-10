‘GH VIP 2018’: Así ha sido el té entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, para tener el baño y la lavadora en ‘Gran Hermano VIP’

Miriam Saavedra y Mónica Hoyos comparten un té durante más de diez minutos en 'Gran Hermano VIP'

El presentador de ‘GH VIP 2018’, Jorge Javier Vázquez, propuso ayer a las dos enemigas íntimas de la casa, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, que si querían conseguir el baño y la lavadora debían mantener un encuentro cordial y tranquilo en la casa, mientras tomaban el té. Las condiciones eran pasar 10 minutos juntas sin gritarse y hablando como personas normales.

Las dos peruanas se han sentado en una mesa que la organización de ‘GH VIP 2018’ ha preparado en la zona de los animales, con dos sillas, té y un reloj de arena que marcaba los minutos de tiempo que llevaban hablando. Ambas se han tomado el encuentro como un trámite para conseguir un fin para la casa. Ninguna de las dos ha querido entrar en profundidad en la conversación y se han limitado a hablar de su país, Perú y de su vida allí.

Igualmente han compartido vivencias de su infancia y qué tipo de comidas les gusta de su país. Sólo ha habido un momento de discordia cuando Miriam Saavedra ha sacado el tema de la hija de Mónica, pero Hoyos le ha pedido que no siguiera por ese camino porque no quería discutir. La propia Miriam le preguntó “¿Por qué vas a discutir?” , pero Mónica no ha querido entrar en el juego. Miriam le ha confesado que “a pesar de todo creo que eres una buena madre” tendiendo una mano al dialogo, que Mónica no ha querido coger.

Lo más curioso de la conversación es que Mónica Hoyos conforme iban hablando iba cogiendo el acento peruano de Miriam, y las redes no lo han dejado pasar:

Mónica cuando habla de Perú le sale un acento super real. Se nota que no lo fuerza. #ghvip3o pic.twitter.com/OWpaFS8PDq — Minimaruja 💚🏳️‍🌈 (@Minimaruja) 3 de octubre de 2018

Un aplauso para Miriam que no se esta descojonando al ver a Mónica poner acento peruano #GHVIP3O — 👁 (@comentators) 3 de octubre de 2018

Qué coño hace Mónica hablando así? En serio, esta chica cada día me sorprende más… #GHVIP3O pic.twitter.com/gjVsTM40jJ — Tania Casal (@TCS_9) 3 de octubre de 2018

Que vergüensita me está dando Monica forzando el acento peruano. #GHVIP3O — Mar (@chipimar) 3 de octubre de 2018

Al final han pasado más de diez minutos juntas, lo que hace pensar que ambas pueden tener más cosas en común de lo que piensan. Y, aunque han cortado la conversación cuando se estaban metiendo en terrenos pantanosos, y estamos seguros que volverán a discutir, han dejado uno de los mejores momentos de ‘GH VIP 2018’.

Hace un buen rato que han pasado los 10 minutos y ellas siguen charlando. WOW. #GHVIP3O pic.twitter.com/e6jFQEA3Cm — Fátima (@s94tyles) 3 de octubre de 2018

estas se van a quedar hablando hasta las 3 jajaj #ghvip3o — Curiosa Miñanco 🐾 (@curiosa0013) 3 de octubre de 2018