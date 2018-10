‘First Dates’: Dragones, fetichismo y un amor a primera vista

La noche de hoy en ‘First Dates’ ha sido una noche desigual para las parejas que han asistido para conocer el amor hasta el restaurante dirigido por Carlos Sobera. Distintas maneras de concebir el amor y distintas visiones de cómo afrontar el conocer a una persona que pueda acompañarles el resto de su vida.

Por un lado hemos conocido a dos personas entrañables, Vicente y Conchi, han tenido un flechazo nada más verse con sus 84 y 76 años encima. Vicente ha sido muy claro desde el principio, “se me va a salir el corazón, me encanta mirarla y observarla, atrae como un imán”, comentaba Vicente en ‘First Dates’, totalmente prendado de Conchi. A pesar de que Conchi no buscaba a un novio, buscaba a un compañero, también ha sentido el amor a primera vista con Vicente. Su decisión no podía ser otra que un gran sí, un entrañable sí, donde el amor ha triunfado.

Por otro lado hemos visto la cita más subida de tono de la noche con Diego y Alexa. Los dos alardeaban de ser muy guapos y de gustar a la gente, aunque diego admitía que es “un feo que se sabe sacar partido”. Durante la cena la conversación sobre sexo ha copado gran parte de su encuentro, y hemos descubierto que a Diego le gusta la “postura del perrito” y por el contrario a Alexa le gustaría probarlo con una mujer. A pesar de que han parecido tener una buena conexión, los dos han coincidido en ‘First Dates’, en que “no eran lo que buscaban”.

Por último hemos conocido a María y Borja. María una amante de los dragones y de la magia, y Borja un amante de las series de ficción y los cómics. Todo parecía que iba a ir como la seda, pero en algunos aspectos no han coincidido. Así que solo se han visto como amigos, y quizás quedarán para domar dragones.