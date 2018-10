‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’: Así conoció Nagore Robles a Sandra Barneda

La última velada en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ nos ha dejado al descubierto algunos de los secretos mejor guardados de la colaboradora y ex concursante de ‘Gran Hermano’, Nagore Robles. Además, tras esta última cena, la vizcaína ha resultado ser la ganadora del programa y se ha llevado el premio de 3.000 euros.

La cena ha sido muy cordial entre los cinco comensales que han logrado que Nagore Robles se abriese y contara alguno de sus secretos mejor guardados. “¿Siempre has sido lesbiana?” preguntaba Ivonne Reyes durante el primer plato. “No. Yo siempre he estado con chicos” contestaba Nagore que comenzó a ser sincera ante sus invitados. “Hubo una temporada que no estaba cómoda, me faltaba algo” aclaró Robles, “de repente me encontré a una chica en Ibiza y no quería salir de la isla”.

Los invitados han quedado sorprendidos con las explicaciones, y la siguiente pregunta era casi obligada, “¿cómo conociste a Sandra”. Nagore Robles ha aclarado en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ que no le gusta hablar de su vida privada, pero se sentía cómoda y se ha tirado a la piscina. “La conocí como colaboradora de un reality, y un día por bajo le dije, qué bien lo ha hecho. Fuera del reality había otro reality entre las dos. Y teníamos miedo por el qué dirán”.

Pero al final el amor triunfó, y la velada y la cena de Nagore también triunfó en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. La semana que viene el programa no para y cinco nuevos invitados –Sofía Cristo, Raquel Revuelta, Rafi Camino, Olvido Hormigos y Olfo Bosé– comenzarán a cocinar para sus invitados y buscar el premio de 3.000 euros.