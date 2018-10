‘GH VIP 2018’: Mónica Hoyos se plantea abandonar, tras el encuentro con Carlos Lozano

Los espectadores, y Telecinco, sabíamos que la visita de Carlos Lozano iba a traer consecuencias en la casa de ‘GH VIP 2018’. El presentador llegó a la casa para tener un cara a cara con su dos ex, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos y, aunque no pudimos ver todo el encuentro -eso se lo guardan para esta noche- el trío protagonista ha dado un verdadero espectáculo dentro de Guadalix.

Ese espectáculo ha acabado por desestabilizar a Mónica Hoyos, que una vez en la casa, se ha sentado con varios compañeros a relatar lo sucedido. “Qué pena, ha sido vergonzoso” le comentaba a Makoke y Suso, que la atendían sin parpadear. La ex de Carlos Lozano ha sufrido mucho dentro de la Sala del más allá y ha llegado a la conclusión de que Lozano está protegiendo a Miriam fuera de la casa y que “son tal para cual”.

Durante esta conversación, Hoyos, se ha venido abajo por momentos y ha llegado a plantear irse de la casa. Suso y Makoke la han animado a que no pienso de esta manera y que “mañana sería otro día”. Pero la concursante lo ha pasado realmente mal con la visita de su ex a la casa, y puede que no sea capaz de soportar este mal trago, del que no quería que su hija tuviera conocimiento, y en todo momento se dirigía a cámara para pedir a su madre que apagara la tele.

Mañana será un día duro para Mónica Hoyos en la casa de ‘GH VIP 2018’, y como ella bien decía a Suso, “Miriam ha salido reforzada de esto”. Por eso tras esta noche, Mónica se va a replantear su continuidad en el programa, y más cuando ayer por la tarde escucharon desde fuera algunas voces de espectadores que gritaban “Miriam ganadora”.