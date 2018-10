‘GH VIP 2018’: Isa Pantoja responde a Techi por redes sociales

View this post on Instagram

Buenas: . Me gustaría explicaros a todo el mundo esta situación que ha surgido. . Tengo que disculparme ante una persona y cuando la tenga de frente lo haré. Tenga la reacción que ella tenga lo aceptaré. . De todas maneras porque no he actuado bien me he dejado llevar por mi impulsividad, ante todo decir que esto no estaba premeditado, ni hablado, ni nada. Han surgido asi las cosas. Sé que no está bien hecho y soy consciente, pero siento y no voy a dejar de hacer lo que me apetece en cada momento. . Entiendo que cada persona de dentro y de fuera me juzge de una manera y de otra pero también hay que ponerse a pensar que si no le ha pasado esto alguna vez a alguien en la vida y si sólo me ha pasado a mi. . Respecto a Asraf sólo fue un jugueteo que pudo dar a entender algo más, pero sin ninguna intención y no por Isa, ni por nadie si no porque fue una broma y el lo aprovecho para crear algo grande como para dar contenido. . Ya no me da confianza, pensé que era de ley pero creo que quiso el protagonismo ayer, no sé si como para dar celos a Isa… . Con esto me despido y ya contaré más. Sólo deseo a todo el mundo que piense que hay que vivir el momento y que si estuviesen aquí sabrían como es esto y como se viven y se sienten las cosas multiplicadas infinitamente y que no haces más que comerte la cabeza y hacer cosas, que seguro que muchas no harias en la calle ,”me estoy dejando querer” ,puede ser la palabra exacta. . Quién sabe si se puede crear algo bonito y verdadero… Besos amor de mi vida, besos familia, besos amigos, Nuri, Maku, Graziella, Lu, Amelia, mi Salva, amigos lomeros,os amo a todos. . Necesito explicarte A 11 me entenderás te doy mi palabra micki nox Gracias @ghoficial #ghvip2o