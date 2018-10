‘GH VIP 2018’: Una destrozada Mónica Hoyos, decide continuar en ‘Gran Hermano VIP 6’

La visita de ayer noche a la casa de ‘GH VIP 2018’ de Carlos Lozano, puso en jaque a dos de las concursantes de la casa, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. Tan duro fue el encuentro entre los tres, que Mónica Hoyos, una vez dentro de la casa planteó marcharse de la casa de Guadalix de la Sierra, debido al mal trago que había pasado.

La ex de Lozano se sintió avergonzada por la situación creada por entre los tres en la Sala del Más Allá y no pudo contener las lágrimas ante sus compañeros. Pero gracias al apoyo de sus compañeros Móncia Hoyos ha podido reflexionar dentro de la casa de ‘GH VIP 2018’, y hoy en un momento más tranquilo, ha confesado que se quedará en la casa.

Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de hablar con Mónica Hoyos desde el confesionario y asegurarse que la presentadora vaya a continuar en el programa. “Me pareció muy grave que no se hable con mi hija, y eso me desestabilizó” aseguraba Mónica Hoyos en directo a Jorge Javier Vázquez sobre la situación vivida con su ex y Miriam.

Pero Mónica se considera una luchadora, y tal y como ha confesado al presentador de ‘GH VIP 2018’, ha ido al concurso “a ganar” y será la audiencia quién decida cuando tiene que salir.