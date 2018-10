‘Sálvame’ muestra el reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita en Sevilla

Telecinco estaba muy pendiente de la salida de la casa de ‘GH VIP 2018’ de Isa Pantoja, que ha generado una oleada de reacciones en toda la familia Pantoja, y de todos sus allegados. ‘Sálvame’ ya fue capaz de conseguir una llamada de Isabel Pantoja al programa para hablar sobre su hija mientras permanecía en la casa de Guadalix, y ahora ha estado en el reencuentro de esta misma tarde en Sevilla.

Madre e hija no se habían visto desde hacía tiempo, incluso antes de la entrada de Isa Pantoja a la casa de ‘Gran Hermano VIP’, no intercambiaron palabra alguna, y había muchas ganas de ver cómo sería el primer encuentro entre ellas tras la salida de Isa Pantoja. Chabelita ha llegado en tren a Sevilla donde su madre la esperaba en un coche para irse juntas.

La cantante prometió en ‘Sálvame’ que no esperaría a su hija en un coche a la salida de la casa, y eso no fue así. Ya advirtió que no iría a recogerla a los estudios de Telecinco, pero sí que ha estado pendiente de todo lo ocurrido en la casa. Hoy se ha producido ese esperado encuentro, dentro de un coche con su nieto, la cantante esperaba a su hija a su llegada a la estación, y después han ido juntas a comer.

Poco más se ha sabido de este encuentro, pero del que seguro trasndenceran algunas imágenes en las próximas horas. ‘Sálvame’ estará muy atento.