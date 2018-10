‘El Hormiguero’: Daniel Guzman y Pablo Motos, una relación tormentosa

El programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, ha recibido la visita de los actores Daniel Guzmán y Antonio Pagudo, para presentar su última obra de teatro, ‘Perfectos Desconocidos’, basada en la película de Álex de la Iglesia que se estrenó hace un año en cines. Los actores han entrado muy motivados al plató de Antena 3 donde le esperaba el maestro de ceremonias.

Pero lo que iba a ser una entrevista cordial y agradable se ha convertido en una batalla dialéctica entre Daniel Guzmán y Pablo Motos. A pesar de que se deja ver la buena relación entre ambos, Motos no ha dejado pasar la ocasión de lanzar unos cuantos dardos contra el director para dejarlo un poco en evidencia ante los espectadores. “Eres lo más tonto que ha pasado por aquí” decía Motos entre risas.

La pareja de actores se han divertido en ‘El Hormiguero’, a pesar de que Motos no dejaba de insistir en meterse con Guzmán. “Si me vas a estar interrumpiendo todo el rato me callo” le decía Motos, en este pique sano que han mantenido en el programa. Pero no todo han sido malas palabras, ya que Daniel Guzmán también ha aprovechado la ocasión para alabar a su compañero de profesión, Antonio Pagudo.

“Es la persona más honesta, evolucionada y buena, que he conocido en toda mi vida” comentaba Guzmán sobre Pagudo, que con una sonrisa ha sobrellevado como ha podido los halagos de su director. Una noche donde los dos actores han mostrado que el buen humor y el compañerismo que tienen no se consigue fácilmente.