GH VIP 6′: Las razones por las que Aramís Fuster quiere salir de la casa de ‘Gran Hermano’

Aramís Fuster lleva unos días bastante malos dentro de la casa de ‘GH VIP 2018’. La vidente parece que ha llegado a su estado más bajo dentro del concurso, y llevamos muchos días viéndola deambular por la casa, y estar tumbada en su cama durante gran parte del día. La propia vidente pidió a sus compañeros que la nominaran para poder salir de la casa.

La máxima autoridad del ocultismo confesó a Mónica la razones por las que le gustaría abandonar la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Y es que la vidente no siente alegría dentro de la casa, además de sentirse muy sola. Según confesaba a Mónica Hoyos, Aramís Fuster, “necesita recuperar la alegría” y tiene la pena de que no la espera nadie, ya que sus hijos no quieren saber nada de ella desde hace años.

La propia Mónica Hoyos quiso lanzar un llamamiento a los hijos de Aramís, para que se interesen por su madre, por la soledad que siente Aramís Fuster fuera de la casa. La historia de la vidente a lo largo de su vida siempre ha sido un misterio, y ahora estamos descubriendo muchas facetas de sus vida que han sido desconocidas, y esto está influyendo para que la vidente quiera salir de la casa.

¿Será Aramís fuster la próxima expulsada de ‘GH VIP 2018’? El jueves lo sabremos.