‘Sábado Deluxe’: Isa Pantoja no se pondrá de parte de Dulce en su guerra contra Isabel Pantoja

Dulce ha decidido aclarar la situación que está viviendo en la actualidad, especialmente después de su entrevista en ‘Sábado Deluxe‘, y es por eso mismo por lo que ha decidido realizar un Polideluxe en la noche del sábado. Quiere que todos sepan cómo es Isabel Pantoja y cómo fue su vida con ella. Y lo está consiguiendo.

Una de las preguntas ha sido muy directa y es que le han preguntado si Isa Pantoja se posicionará a su favor en la guerra contra su madre, Isabel Pantoja. Dulce ha contestado que no, y el Polideluxe le ha dado la razón. Isa Pantoja, más conocida como Chabelita, no le ha dicho a Dulce que se posicionará a su favor si se da el caso.

Eso sí, también ha comunicado que no han hablado del tema y que entendería que se posicionara a favor de su madre ya que, al fin y al cabo, es su madre. No obstante, Dulce no quiere meter a su ‘niña’ en ningún lío y prefiere no especificar mucho sobre el tema que están tratando.

Dulce está esperando en estos momentos que le llegue la demanda a su casa para poder atacar, pero parece que la denuncia aún no llega y es posible que no lo haga. ¿Veremos a Isabel Pantoja en ‘Sábado Deluxe’ desmintiendo todo lo que está diciendo Dulce sobre ella?