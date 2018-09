‘GH VIP 2018’: Una avergonzada Isa Pantoja reaparece en ‘El Debate de Gran Hermano VIP’

Isa Pantoja reaparecía en ‘El Debate de Gran Hermano VIP’ para comentar su paso por el programa y, sobre todo, para comentar lo último sucedido en la casa tras su marcha. Y es que la salida de la hija de Isabel Pantoja de ‘GH VIP 2018’ ha traído cola, ya que a las pocas horas de la salida de la Pantoja, Omar Montes, su ex, y Techi, su gran amiga dentro de la casa, acababan juntos en la cama.

La hija de la tonadillera ha podido ver cómo se fraguó todo dentro de la casa, y también ha podido ver como Asraf y Omar, después de tener una acalorada discusión que tuvo que cortar El Super, se daban la mano y se convertían en grandes amigos dentro de la casa. Los dos concursantes se han unido en contra de Isa Pantoja para hacer más llevadera su estancia en la casa.

En el plató de ‘GH VIP 2018’, Isa Pantoja ha calificado de “vergonzoso” lo sucedido entre Techi y Omar dentro de la casa. “Lo que más me duele es la parte de Techi. La he querido un montón en esos 15 días.” comentaba Isa Pantoja a Sandra Barneda, “tiene 33 años y sigue los pasos de una niña de 24. Lleva mi ropa en la casa”. La hija de Isabel Pantoja no daba crédito a lo que veía con lo sucedido entre Omar y Techi, y sus dos edredoning a las 24 horas de marcharse Isa Pantoja de la casa.

Los tertualianos del programa también han tenido sus duras palabras a Isa Pantoja, sobre todo Nagore Robles, que se dirigía muy dura a Isa Pantoja y se posicionaba a favor de Techi. “Tu sabes que meterte debajo de la manta con Asraf son vídeos tuyos todo el día”, acusaba Nagore Robles a Isa Pantoja de provocar la situación dentro de la casa, que llevó a la ruptura con Omar.

Duros momentos los que ha podido ver Isa Pantoja en ‘El Debate de Gran Hermano’ que ha terminado por colapsar a la hija de la tonadillera.