La increíble transformación de Manu Sánchez en ‘Tu cara me suena’

Una de las transformaciones, y de las actuaciones, que más nos han sorprendido ha sido la de Manu Sánchez. El cómico sevillano se ha quitado la barba, se ha puesto el pelo rubio y se ha subido al escenario para interpretar el exitoso tema de Rod Stewart ‘Have you ever seen the rain?‘ en la primera gala de ‘Tu cara me suena’.

No podemos negar que la actuación ha sido magistral y es que ha conseguido engañar a todo el mundo, ¡No parecía él! Ya sabemos que Manu Sánchez se implica muchísimo en todo lo que hace y es por eso por lo que ha ensayado muchísimo para ofrecer ese momentazo. Una actuación única.

En la entrevista previa a la actuación, Manu Sánchez ha declarado que él ha nacido para ir a ‘Tu cara me suena’ y que lleva toda la vida preparándose, por eso de que le encanta hacer reír a la gente con sus actuaciones. No obstante, no ha tenido una buena puntuación en el ranking final, es más, ha quedado el último.

El humorista es muy competitivo y es por eso por lo que seguro que en la próxima actuación lo veremos brillar aún más, si es que es posible. ¡Superar la primera gala de ‘Tu cara me suena’ será muy difícil para el sevillano! No obstante, seguro que nos queda mucho por descubrir de Manu Sánchez y de todos los demás.