‘Tu cara me suena’: estas son las canciones que deberán interpretar en la próxima gala

Tras una primera gala espectacular y llena de emociones y risas, los concursantes se han acercado al pulsador para saber a quién interpretarán la próxima semana en ‘Tu Cara Me Suena‘. Todos estaban muy emocionados por conocer cuál era el nuevo tema al que se tendrían que enfrentar. ¿Quién es quién en ‘Tu Cara Me Suena’?

Manu Sánchez, en la próxima semana, imitará a un cantautor malagueño El Kanka. José Corbacho, por otra parte, se deberá meter en la piel de los Sex Pistols para la próxima semana. Anabel Alonso imitará a la ganadora actual de la semana, Paulina Rubio.

El venezolano Carlos Baute mostrará su ritmo con uno de los temas de Maluma, ¿Cómo saldrá de esta? Brays Efe será Netta Barzilai, la última ganadora de Eurovisión, casi nada. Jordi Coll imitará al mismísimo Luis Miguel y Lola Índigo a Thalia.

Por último, Soraya Arnelas, la ganadora de la semana, tiene que meterse en la piel de Dolly Parton. Así que le deseamos mucha suerte a la cantante verano en ‘Tu Cara Me Suena’.

Las voces de esta semana son complicadas y es que no solo tienes que imitar a una persona, esa persona, además, están en otro país, por lo que pillar sus movimientos no será nada sencillo, aunque nada imposible para ‘Tu Cara Me Suena’.