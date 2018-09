‘OT 2018’: La bronca de Noemí Galera a los concursantes de ‘Operación Triunfo’

Parece que Noemí Galera ya ha tenido que llamar la atención en ‘OT 2018’ y es que, según han informado a la directora de la Academia, hay concursantes que se quedan hasta las tres de la mañana despiertos, hablando y haciendo bromas. ¿Qué causa esta situación? Que al día siguiente no rindan demasiado bien en las clases.

Además, sus compañeros también se han quejado de la situación ya que ellos quieren dormir y descansar para rendir al cien por cien. Noemí ha echado la bronca en general y ha dicho que qué es eso y que no quiere oír quejas de ‘no tengo voz‘ o ‘me duele la garganta‘. Cuando están hasta estas ahoras, no existen las excusas.

Pero no solo les echó la bronca por no dormir, sino que poco después quiso comentar un momento de la última gala de ‘OT 2018’. “No quiero que os ofendáis, pero os pido que respetéis a los artistas de la edición anterior. Ayer oí comentarios que no me gustaron. Y si vosotros estáis aquí es porque los artistas de la edición anterior lo petaron muchísimo. Sin Camina no estaríamos aquí”, ha dicho Noemí.

Noelia fue la que lanzó un comentario desagradable: “me chupa un huevo lo que diga la canción del año pasado porque ni la conozco”. Ella ha confesado que no lo dijo por la canción, sino para que sus compañeros se animasen a componer ellos solos con total libertad. Pero Noemí les ha dicho que deben tener mucho cuidado con lo que dicen y no olvidar nunca que están rodeados de cámaras en ‘OT 2018’