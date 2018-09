‘GH VIP 2018’: Omar y Techi, los protagonistas del nuevo edredoning en Gran Hermano VIP

‘Dónde la dan las toman’, o eso es lo que se suele decir y es que Omar se ha vengado de su ex pareja, Isa Pantoja, a las 24 horas de llegar a la casa de ‘GH VIP 2018’. Pero, ¿Cómo ha conseguido vengarse tan rápido? Acercándose a su gran amiga, Techi. Omar y Techi se han puesto muy acaramelados en la cama. Ella le ha hecho a él un masaje en la cabeza y le ha confesado que no le gusta dormir sola. Pocos minutos después, todos han sido testigos de los jadeos debajo de la manta. ¿Edredoning a la vista?

Todos se han quedado muy sorprendidos y es que nadie esperaba que, en solo una noche, Omar consiguiese meterse en la cama con una de sus compañeras y mucho menos con Techi. Tony ha confesado que se alegra porque se ha quitado un peso de encima, pero Asraf estaba alucinando: “Esto no puede ser real ¿Pero creéis que están follando?”, ha preguntado el modelo.

Después de esto, Suso y Aurah le echan la bronca a Techi. El primero le dice que su amistad con Isa era una farsa y que, por respeto, dejase la ropa de Isa. Aurah, por otra parte, le ha comentado que después de esto no puede defenderla. “A mí estas guarradas por televisión no. Aurah, yo no quiero que tengas a Techi como amiga“, ha dicho Suso. Omar ha salido a defender a Techi. Los dos están solteros y les ha apetecido estar un rato juntos a solas.

Techi, por otra parte, ha confirmado que Isa y Asraf se habían enrollado en la casa de ‘GH VIP 2018’ antes de que ella saliera y que “Isa no tenía nada claro lo de Omar”. Eso sí, con el paso de los minutos Techi se ha arrepentido de lo que ha hecho: “La he cagado..se me ha ido la olla, pero me apetecía y punto”.

¿Tendremos una nueva historia de amor en ‘GH VIP 2018‘ o ha sido algo de una noche?