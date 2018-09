Santana abandona el plató de ‘MYHYV’ por la vuelta de Alai

Marina está viviendo una situación complicada en ‘MYHYV‘ y es que sus pretendientes no se soportan y tienen celos los unos de los otros, en especial Alai y Santana. En el programa anterior, Alai decidió abandonar el programa al conocer que sería Santana el que tendría la cita a ciegas. Alai no entendía por qué se la daba a Santana si era precisamente con él con el que mejor se llevaba. Es por eso por lo que decidió irse, algo que a Marina no le sentó nada bien.

Marina quiere tener a Alai en su trono porque es un chico que le encanta y es por eso por lo que, después de tener una cita con él y explicarle la situación, consiguió convencerlo para que volviese al plató de ‘MYHYV’ La reconciliación entre Marina y Alai fue de lo más romántica e íntima, algo que no sentó demasiado bien al resto de pretendientes.

Santana, al ver que Alai volvía a ‘MYHYV’, ha decidido marcharse del programa. Marina entiende que Santana podría estar molesto por haberle quitado la cita sin cámaras, pero se iba a permitir perder a su favorito. No obstante, la tronista ha conseguido tener una nueva cita con Santana para explicarle la situación. ¿Conseguirá que vuelva al programa de ‘MYHYV’?