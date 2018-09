GH VIP 2018: El violento cara a cara de Omar y Asraf

Asraf fue la segunda persona en saber que Omar Montes era el próximo concursante de ‘GH VIP 2018‘. Después de despedir a Isa Pantoja, Omar fue directo hacia el confesionario para esperar las instrucciones que debía de seguir, pero qué sorpresa se llevó al ver entrar a Asraf por la puerta del confe.

El exnovio de Chabelita le recriminó a Asraf que, además de quitarle la novia le había manchado las zapatillas. Tras esto, Asraf le dijo que él no había hecho nada y que eso lo tenía que hablar con ella. “Tenías que haberme respetado, tío. No tenías que haberte metido en la cama de una chica que sabes que tiene novio”, le dijo el nuevo concursante de ‘GH VIP 2018’.

Asraf se defendía diciendo que él está soltero y que no tenía que darle ninguna explicación a nadie que, en este caso, tenía que reprocharle lo que había pasado a Isa Pantoja, aunque el modelo afirma que no había pasado nada y que, por el momento, tan solo eran amigos.

Pero la cosa no quedó ahí. Asraf subió el nivel y empezó a acusar a Omar de llegar amenazándole. “A mí no me amenaces”, repetía sin parar. Esto cabreó a Omar que se levantó del asiento y se encaró con él “¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar?”. Llegado a este punto en ‘GH VIP 2018’, Jorge Javier tuvo que intervenir. No quería más peleas de colegio en el programa.