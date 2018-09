Isa Pantoja está destrozada tras su salida de la casa de ‘GH VIP 2018’, y no por haber sido la primera expulsada de la sexta edición de ‘Gran Hermano VIP’, sino porque ha escuchado la llamada que su madre realizó la pasada semana a ‘Sálvame Diario’. En esa llamada, Isabel Pantoja afirmaba que estaba más tranquila sabiendo que su hija, Isa Pantoja, estaba dentro de la casa, un lugar seguro en el que no le iba a pasar nada.

Además, también confesó que no le gusta el estilo de vida que lleva y que tiene a su lado a una persona que no le da buenos consejos y que le consiente todo lo que quiere. Esa persona es Dulce, la ex empleada del hogar de la propia Isabel Pantoja.

Después de escuchar la llamada, Isa Pantoja no ha podido evitar echarse a llorar y es que ha tenido que escuchar palabras muy duras de su madre en un plató de televisión, algo que, por supuesto, no se esperaba y es que, ¿Quién esperaba que Isabel Pantoja hablase así de su hija en directo?

El caso es que Chabelita ha dicho que ese no era el lugar para decir esas cosas y que, por supuesto, no se lo esperaba. También ha confesado que nunca le ha dicho directamente cómo se sentía y que esto la ha emocionado muchísimo, a pesar de que la llamada no le ha favorecido. Es más, Isa Pantoja cree que la llamada de su madre ha perjudicado su paso por ‘GH VIP 2018’. Isa no ha parado de decir en todo momento “pero es mi madre”. ¿Qué querrá decir?

Lo que sabemos es que Chabelita le agradece todo lo que le ha dado en la vida, pero se queja de que no ha recibido una gran complicidad madre e hija y eso es precisamente lo que necesitaba.